В Олександрії гасили 2 пожежі в житловому секторі

Минулої доби рятувальники Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії двічі виїздили на гасіння пожежі. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС.

Так, о 17:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Шевченка у м. Олександрія.

Як стало відомо, відбулося займання 5 м2 сміття в будинку на території приватного сектору, в якому ніхто не проживає. Займання було локалізоване о 17:42 та о 17:52 – повністю ліквідоване.

Друга пожежа виникла у м. Олександрія 0 20:00 на вул. Мєнделєєва, де горіло 3 м2 перекриття житлового будинку. Пожежа була приборкана о 20:23.

Як повідомляють рятувальники, постраждалих та загиблих немає. Причини пожежі встановлюються.