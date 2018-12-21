Олександрійка не забрала дитину з дошкільного закладу й потрапила до обліку соцслужб

Нещодавно в одному з дитячих садків міста Олександрії стався неприємний випадок. Матір одного з вихованців не прийшла за дитям по завершенню дня.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

На телефонний дзвінок вихователя горе-матір відповіла відмовою забрати дитя.

Залишеного хлопчика госпіталізували до дитячої лікарні та повідомлено соціальні служби та правоохоронні органи про прикрий випадок, що стався.

Жінка – мешканка Олександрійського району, проживає в орендованій кімнаті в одному з міських гуртожитків, тимчасово не працює. За її словами, вона з дитиною живе коштами, які надсилає біологічний батько, що працює в Києві.

Під час перевірки місця проживання фахівцями соціальних служб жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Маму-одиначку взято на облік соцслужб та попереджено про відповідальність за неналежне виховання і догляд за дитиною. Наразі хлопчика повернули в сім’ю.

Щомісяця горе-матір повинна відвідувати соціальну службу, а фахівці центру соцслужб для дітей, сім’ї та молоді систематично перевірятимуть умови виховання і проживання дитини в родині.