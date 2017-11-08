В Олександрії горіла господарча споруда

За минулу добу, пожежно-рятувальні підрозділи області 6 разів залучались до гасіння будівель та споруд різного призначення на території Кіровоградщини. Серед яких один випадок в Олександрії про який пожежникам повідомили о 03:35 8 листопада. Про це повідомляє сайт Управління ДСНС в Кіровоградській області.

Як виявилось в господарчій споруді по вулиці Дружби Народів виникла пожежа 80 м² покрівлі, речей домашнього вжитку та дров.

Силами рятувальників 2-го Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрії пожежу було приборкано, а причину пожежі з’ясовують фахівці.