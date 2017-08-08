По вулиці Самохвалова м. Олександрія на території приватного домоволодіння сталася пожежа. Про це повідомила прес-служба УДСНС України в Кіровоградській області.

Так, учора, 7 серпня о 13:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що горить суха трава на площі 300 м2 та 15 м2 покрівлі надвірної споруди на відкритій території приватного домоволодіння.

Пожежу було локалізовано та о 15:45 – повністю ліквідовано. Травмованих та загиблих немає, причину пожежі встановлюють фахівці.