В Олександрії горіли речі на балконі

Минулої суботи до Служби порятунку”101″ о 18:14 надійшло повідомлення про пожежу на провулку Соборному у м. Олександрія.

На місці події було встановлено, що горять домашні речі та облицювання на балконі на площі 4 м.кв. на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Травмованих та загиблих не виявлено. О 18:45 пожежу було ліквідовано. До ліквідації займання залучались 9 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія.