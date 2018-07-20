В Олександрії горів автомобіль

Сьогодні, 20 липня близько 01:38 по вулиці 6-го Грудня в Олександрії сталася пожежа, горів автомобіль ЗАЗ Forza.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

Вогнеборцям 2-го Державного пожежно-рятувального загону Олександрії вдалося швидко локалізувати й ліквідувати пожежу.

Вчора також не обійшлося без пожежі: поблизу села Іванівка Олександрійського району горіло 900м2 сухої трави та вугільного пилу.

В обох випадках травмованих та загиблих немає. Причини пожеж встановлюють фахівці.