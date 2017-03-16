Вчора, 15 березня о 16:32 до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння будинку по вулиці Уляни Громової. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

По прибуттю рятувальників виявилось, що горіли домашні речі на площі 4 кв. м. в одній з кімнат будинку. До ліквідації надзвичайної ситуації було залучено 10 рятувальників та 2 одиниці техніки і вже о 17:00 пожежу вдалось загасити.

Обставини загоряння встановлюють. На щастя, травмованих немає.