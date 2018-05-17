В Олександрії господар помешкання намагався вбити свого співпляшника

Повідомляє Національна поліція Кіровоградської області.

Пригода сталася вчора, 17 травня, о 1:30 ночі. Під час вживання алкогольних напоїв між двома місцевими мешканцями виникла сварка, в результаті чого власник домоволодіння завдав ножове поранення в область шиї своєму товаришу.

Нападник, зрозумівши що накоїв, одразу викликав швидку допомогу і потерпілого було доставлено в лікарню. Повідомлення про доставлення в лікарню чоловіка з тілесними ушкодженнями надійшло до Олександрійського відділу поліції, після чого правоохоронці одразу віїхали на місце події.

За скоєне чоловікові може загрожувати покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

«Зловмисника, який раніше вже потрапляв на лаву підсудних, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення особі підозри», – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Володимир Горяний.

Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.