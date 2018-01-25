Вчора, 24 січня, ознайомитися з ходом підготовки приміщення Олександрійської ЦРЛ, котре буде використане для створення гемодіалізного центру, завітав представник німецької фірми-інвестора “B. Braun Medical Ukraine” (дочірнє підприємство в Україні групи компаній “B. Braun”. На зустрічі також були присутні голова районної державної адміністрації Богдан Куруп та головний лікар ОЦРЛ Валентина Гарагуля.

У ході огляду Валентина Корніївна повідомила, що на сьогодні на території Олександрійського госпітального округу процедурою гемодіалізу користується 21 особа, а 39 чоловік ще чекають своєї черги. Про це повідомляє прес-служба Олександрійської РДА.

Зазначається, що гемодіалізний центр в Олександрійській ЦРЛ буде розрахований на 10 лікувальних місць і працюватиме у дві зміни та у подальшому зможе на 100% вирішити проблему черги та лікування хворих. Ремонтні роботи заплановано завершити до кінця травня поточного року. Відкриття центру гемодіалізу попередньо заплановано на 1 червня.

“Згідно домовленостей між Олександрійською РДА та компанією-інвестором “B. Braun Medical Ukraine” оплату вартості ремонтних робіт та сучасного медичного обладнання забезпечить інвестор, у той час як за рахунок обласного бюджету відбуватиметься закупівля розхідних матеріалів, а Олександрійська райдержадміністрація бере на себе оплату праці медичних працівників центру разом з фінансуванням першочергових потреб установи”, – йдеться у повідомленні Олександрійської РДА.