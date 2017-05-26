Сьогодні, 26 травня 2017 року близько 5 ранку до поліцейських надійшло повідомлення про пограбування. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

Так, подія сталася в одному з магазинів на виїзді з міста. Чоловік зайшов до приміщення в гумовій масці та погрожуючи викруткою відібрав у продавчині 2 мобільних телефони і гроші.

«Вже через годину, провівши ряд оперативно-розшукових заходів, працівники групи реагування патрульної поліції та дільничні офіцери поліції встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 38-річний раніше судимий мешканець міста. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у нього вилучено викрадені телефони», – повідомляє начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.