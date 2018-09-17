В Олександрії хокеїсти розпочали підготовку ковзанки до зимового періоду

Олександрійські любителі хокею, які займаються взимку на озері в мікрорайоні Перемога, почали підготовку ковзанки до настання холодів.

Про це в Facebook повідомив ентузіаст спорту Олександр Скринник, 16 вересня.

“Готуємося до зими. Обладнаємо льодову арену нашого міста. Зміцнюємо спуск і подовжуємо кладку”, – написав він на своїй сторінці. Скринник розповів, що виконуються роботи для безпечного спуску і підйому на каток.

Каток знаходиться праворуч від пляжу “Розвага”, вхід безкоштовний. Тут можуть кататися всі охочі.

Фото: Олександр Скринник / Facebook.