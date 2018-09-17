В Олександрії хокеїсти розпочали підготовку ковзанки до зимового періоду

Олександрійські любителі хокею, які займаються взимку на озері в мікрорайоні Перемога, почали підготовку ковзанки до настання холодів.
Про це в Facebook повідомив ентузіаст спорту Олександр Скринник, 16 вересня.
“Готуємося до зими. Обладнаємо льодову арену нашого міста. Зміцнюємо спуск і подовжуємо кладку”, – написав він на своїй сторінці. Скринник розповів, що виконуються роботи для безпечного спуску і підйому на каток.
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Каток знаходиться праворуч від пляжу “Розвага”, вхід безкоштовний. Тут можуть кататися всі охочі.
Фото: Олександр Скринник / Facebook.