На вулиці Східній (колишня Ленінградська) та на вулиці Лесі Українки сьогодні, 14 березня 2017 року, попри дощ та негоду працювали комунальники.

Так, робітники прибирали узбіччя та тротуари, а на Східній займалися благоустроєм ґрунтового покриття.

Як повідомили кореспонденту Голосу Громади мешканці мікрорайону, роботи на цій ділянці проводяться якісно та регулярно.

Нагадаємо, 6 березня 2017 року під час апаратної наради міський голова дав завдання з метою покращення санітарного утримання міста та упорядкування територій провести місячник з благоустрою.