Вчора, 6 березня 2017 року міський голова Степан Цапюк провів чергову апаратну нараду, особливу увагу приділивши весняному благоустрою Олександрії. Так, з метою покращення санітарного утримання міста та упорядкування територій міський голова доручив підготувати розпорядження про проведення місячника з благоустрою. Про це повідомляє прес-служба міськради.

Одним із важливих його завдань є заключення договорів мешканцями приватного сектору з організаціями, що надають послуги з вивезення побутових відходів, аби унеможливити утворення стихійних сміттєзвалищ на території міста і його околицях.

Управлінню житлово-комунального господарства доручено організувати заходи з благоустрою та прибирання у різних мікрорайонах із залученням громадських активістів та жителів багатоповерхівок до цієї роботи.

Крім цього, міський голова дав завдання обстежити дитячі та спортивні майданчики на справність обладнання і до 1 квітня завезти пісок на ігрові зони.

Також КП «Благоустрій» потрібно завершити до 1 квітня грейдерування вулиць приватного сектору. КП «СвітлоЦентр» доручено обстежити мережі вуличного освітлення, а КП «Житлогосп» перевірити належне освітлення прибудинкових територій, а також замінити несправні лампи на нові, там де це необхідно.