Вчора, 5 грудня, правоохоронними органами був зафіксований факт доставки заборонених речей, у тому числі наркотичних засобів, у кімнату утримання підозрюваних та обвинувачених, що обладнана в приміщенні Олександрійського міськрайонного суду. Повідомляє прокуратура Кіровоградської області.

Заборонені предмети потрапляли до приміщення суду за безпосередньої участі працівників конвойної служби Олександрійського відділу поліції. Факт збуту наркотичних засобів у місцях несвободи за участі працівників конвойної служби було викрито працівниками слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області спільно з Управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції викрито

За даним фактом прокуратурою області проводиться досудове розслідування за ч.2 ст.307 КК України (незаконна передача чи збут психотропних наркотичних речовин у місцях позбавлення волі).

Тривають першочергові, невідкладні слідчі дії.