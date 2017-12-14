Нещодавно на сайті системи електронних торгів арештованим майном «СЕТАМ» з’явилися лоти нерухомого майна в Олександрії. Зокрема, це нежитлова будівля складу, загальною площею в 597,4 кв. м, що знаходиться за адресою: вулиця Козацька, 120-А. Торги за лот розпочнуться 3 січня 2018 року зі стартової ціни в 483 296.00 грн.

Також на торги виставлена трьох кімнатна квартира площею 67,2 кв. м., що знаходиться за адресою: проспект Соборний, буд. 95 з початковою ціною лота в 179 988.80 грн. Торги по зазначеному лоту призначені на 12 січня 2018 року.

Окрім них на торги виставлена Земельна ділянка площею в два гектари, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться на території Костянтинівської сільської ради Олександрійського району. Стартова ціна лоту становить 43 тисячі гривень, а безпосередньо торги відбудуться 28 грудня.