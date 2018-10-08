В Олександрії легалізовано працю 130 найманих працівників

Працівники Пенсійного фонду Кіровоградської області приділяють особливу увагу захисту прав застрахованих осіб, забезпеченню державних гарантій майбутнім пенсіонерам. Однак сьогодні не всі працівники є застрахованими особами, оскільки багато хто трудиться без належного оформлення трудових відносин та погоджується на отримання зарплатні в «конвертах», і тим самим добровільно позбавляють себе соціальних виплат сьогодні та гідних пенсійних перспектив у майбутньому.

На сьогоднішній день в Олександрії продовжується робота спеціально створеної робочої групи з питань легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення. За результатами роботи групи обстежено 25 суб’єктів господарювання; виявлено 7 неоформлених осіб у 2 підприємців. До того ж, з початку року перевірено 970 підприємців та легалізовано 130 найманих працівників.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт міськради.