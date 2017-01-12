В Олександрії лежить сніг, але автобуси прямують за розкладом (ФОТО)

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Як раніше повідомляв Голос Громади, вчора на черговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олександрійської міської ради було надано інформацію про те, що станом на 11 січня було повністю розчищені вулиці та тротуари у різних мікрорайонах міста.

Сьогодні ж зранку кореспонденти Голосу Громади звернули увагу, що на тротуарах все ще важко розійтися і двом людям, а чим далі від центру – тим важче зробити це і автотранспорту на дорогах.

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Варто зазначити, що не дивлячись на негоду, автобуси міського та міжміського сполучення вийшли на маршрути за розкладом. Як повідомив кореспондентам Голосу Громади керівник компанії-перевізника міжміського сполучення “КД Транс” Володимир Ковальчук, не дивлячись на те, що всі заплановані рейси обслуговують, до деяких зупинок просто не можливо проїхати. Зокрема, дорога до Попельнастого недостатньо розчищена, тому водії автобусів просто фізично не можуть доправити транспорт до всіх пунктів призначення.

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Наразі ж сніг пішов з новою силою, на вулицях міста працюють комунальники.

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