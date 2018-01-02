В Олександрії матір сховала своїх новонароджених малят у морозильній камері холодильника (ВІДЕО)

Подія трапилася 30 грудня в Олександрії по вулиці Козацькій,47 (колишня Червого козацтва).

Народивши двох малюків, жінка сховала їх у морозильній камері свого холодильника. За її словами, малята народилися мертвими.

Сюжет про трагічну подію показали в ТСН на телеканалі 1+1.

“Народила і сховала в морозильній камері. В Олександрії на Кіровоградщині у морозилці домашнього холодильника поліція знайшла тіла новонароджених двійнят. Ранком того дня, з ускладненнями, характерними для пологів мати цих дітей потрапила до лікарні, але пояснити медикам, куди зникла новонароджена дитина, не змогла. Відтак лікарі звернулися в поліцію. Тіла дітей згодом знайшли під час обшуку. Сама ж жінка сказала, що вони народилися мертвими”, – йдеться у сюжеті ТСН.

Відомо, що жінка багатодітна матір та має трьох доньок. Ні діти, а ні чоловік ніби-то не помічали вагітності жінки. Сусіди характеризують родину, як цілком благонадійну. Що стало причиною такого вчинку, ще належить визначити поліції.