В Олександрії мережа магазинів «АТБ-Маркет» сплатить штраф за порушення

2 серпня працівники управління економіки Олександрійської міської ради спільної з муніципальною поліцією перевірили на предмет порушень три магазини «АТБ-Маркет», що знаходяться за адресы пр. Соборний, 23; вул. Григорія Усика, 56; вул. Гагаріна, 12. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

В результаті перевірки були виявлені факти продажу алкогольних напоїв після 22-00 у всіх трьох магазинах, що заборонено рішенням міської ради. Було складено протокол про порушення, який розглянуть на адміністративній комісії при виконкомі Олександрійської міськради та вирішать який штраф доведеться сплатити продавцям магазину.

Зазначимо, що на території міста заборонений продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в нічний час, а саме: з 22.00 до 08.00 години.