В Олександрії мешканці міста мали змогу безкоштовно отримати саджанці дерев

Сьогодні, 19 жовтня, в Олександрії відбулась безкоштовна акція з роздачі саджанців дерев.

Громадська організація «Шлях до життя» спільно з Олександрійським лісництвом проводять подібні акції двічі на рік, навесні та восени.

Видача відбулась о 14.00 годині, за адресою вул. Першотравнева, 9. Загалом, жителям було запропоновано близько 800 саджанців. Місцевим пропонували паростки дуба червоного та звичайного, акації та горіху.