В Олександрії мешканці затримали горе-крадія, в яких той намагався поцупити металеву скриню

Подія трапилася сьогодні, 5 лютого, в центрі Олександрії близько 16-ї години.

Двоє невідомих в під’їзді однієї з дев’ятиповерхівок по вулиці Григорія Усика вкрали металеву скриню, в якій господарі зберігали різні речі: інструменти та інше.

Не дивлячись на те, що скриня була досить важкою, злодії, все ж таки, змогли винести її з під’їзду та віднести близько 50 метрів від будинку. Проте далеко невдахам втекти не вдалося, оскільки донька власника цієї скрині, помітивши пропажу, зразу ж повідомила про це своєму батькові, який і побіг наздоганяти крадіїв.

Вже за декілька хвилин одного з чоловіків власник скрині затримав, іншому ж вдалося втекти. Ймовірніше за все, чоловіки хотіли здати скриню до пункту прийому металобрухту аби отримати за неї гроші, зважаючи, що металевий ящик досить важкий.

Чоловік викликав поліцію, якій і доведеться з’ясувати обставини та причини злочину.