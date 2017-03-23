Нещодавно на тротуарі біля ПК “Світлопілський” за адресою пр. Соборний, 89 зникли продавці стихійної торгівлі. Як вже раніше повідомляв Голос Громади, там неодноразово проводилися перевірки, продавцям погрожували штрафом і навіть повісили табличку з відповідною інформацією.

Щоправда, “вуличні продавці” не розгубилися і, ймовірно, щоб не попадатися на око адміністрації “Світлопільського” та сусіднього АТБ, знайшли нову точку. Так, стихійна торгівля “переїхала” на інший бік дороги, зайнявши свої позиції на площі Попова.

Як можна помітити з фото, тротуар біля “Світлопілського” наразі повністю порожній.