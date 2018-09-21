В Олександрії місцевий мешканець ошукав земляка та відбувся штрафом

В червні, 2017 року, неповнолітній житель Олександрії вирішив продати свій мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy SM-J320 вартістю 3514 гривень, для чого зустрівся біля політехнічного коледжу з іншим мешканцем міста. Разом вони прослідували до гуртожитку за адресою проспект Соборний 134, де за словами «покупця», він хотів продемонструвати телефон батьками щоб в подальшому визначитись з придбанням.

Неповнолітній повіривши ймовірному покупцю передав свій телефон йому, і як виявилось згодом став жертвою шахрая. Повідомляє Голос Громади з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Виявилось, що зловмисник зайшовши в будівлю гуртожитку вийшов через чорний хід та протягом місяця продав телефон, здобутий шахрайським шляхом, який він і не мав наміру купувати.

Суд визнав винним так званого «покупця» в шахрайських діях та призначив покарання в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 гривень, а також 170 гривень за проведення судово-товарознавчої експертизи.