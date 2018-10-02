В Олександрії місцевий мешканець збував наркотики

27 вересня, під час обшуку помешкання 36-річного жителя Олександрії правоохоронці виявили та вилучили медичні шприци з наркотичною рідиною та подрібнені нарковмісні рослини. Крім цього, поліцейські встановили факт збуту наркотичних речовин. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Вилучені шприци та нарковмісні речовини вилучено та направлено на експертизу, а особу затримано. Чоловікові повідомлено про підозру у вчинені злочину та обрано міру запобіжного заходу.

Наразі триває розслідування у рамках кримінальних проваджень розпочатих за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

За протизаконні дії зловмиснику загрожує передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.