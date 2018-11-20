В Олександрії мітингує «АвтоЄвроСила»: протестувальники частково перекрили дорогу

Сьогодні, 20 листопада, на трасі M43M+R3, що по вул. Героїв Сталінграду в Олександрії, громадська організація «АвтоЄвроСила» та небайдужі мешканці міста вимагають відміни законопроектів №8487 та №8488, зазначаючи при цьому гасла «за доступне розмитнення автомобілів», а також «проти здорожчання паливно-мастильних матеріалів».

За словами активістів, вони протестують також проти підвищення цін на комунальні платежі, та за підняття заробітної плати та пенсії.

Повідомляє Голос Громади.

Автомобілісти зібралися біля кафе «Світанок» ще о 9:30, після чого протестувальники долучились до Всеукраїнської акції протесту, з перекриттям автошляху «Знам’янка – Луганськ – Ізварине» в межах міста.

Участь в акції, що є безстроковою, взяли водії понад 10 автомобілів. Також на місці акції перебували працівники патрульної поліції, контролюючи громадський порядок.

Зазначимо, що акція проходить сьогодні по всій території України.

Організатором акції виступила ГО «АвтоЄвроСила» в Олександрії.