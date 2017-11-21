В Олександрії можна відправити посилки без зважування

В Олександрійському відділенні “Укрпошти” можна скористатися інноваційною послугою «Укрпошта SmartBox», яка дає можливість оплатити, упакувати і оформити поштове відправлення без зважування.

Замовити спеціальне пакування необхідного розміру, сформувати посилку за принципом «все, що вміщується» (зважувати чи заміряти розміри не потрібно), зареєструвати відправлення можна он-лайн, в особистому кабінеті. Після того залишиться тільки занести одну чи декілька посилок до відділення зв’язку і здати їх оператору без черги.

Відділення, в якому можна скористатися зазначеною послугою, розташоване за адерсою пр. Соборний, 60. Олександрійське ВПЗ працює з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 19:00, у суботу – з 08:00 до 16:00.