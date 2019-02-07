В Олександрії на хибний виклик прибули пожежники та поліція (ФОТО)

Сьогодні, 7 лютого, близько 9:20 ранку, мешканці Олександрії викликали рятувальників до приватного будинку, подвір`я якого було в полоні густого диму.

Повідомляє Голос Громади.

На виклик за адресою вул. Весняна, 49 (раніше Щербакова) прибули рятувальники та поліція.

Як з`ясувалося, причиною задимленості стало пічне опалення: господарі запалили піч, щоб обігріти будинок.

Що розпалювали в печі господарі будинку й чому йшов такий густий дим наразі з`ясовує поліція.