В Олександрії на хибний виклик прибули пожежники та поліція (ФОТО)

Сьогодні, 7 лютого, близько 9:20 ранку, мешканці Олександрії викликали рятувальників до приватного будинку, подвір`я якого було в полоні густого диму.
Повідомляє Голос Громади.
На виклик за адресою вул. Весняна, 49 (раніше Щербакова) прибули рятувальники та поліція.
Як з`ясувалося, причиною задимленості стало пічне опалення: господарі запалили піч, щоб обігріти будинок.
Що розпалювали в печі господарі будинку й чому йшов такий густий дим наразі з`ясовує поліція.
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