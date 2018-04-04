В Олександрії на кладовищі знову затримали крадіїв

В Олександрії на кладовищі у Заводському мікрорайоні затримали ймовірних крадіїв металевих виробів.

Про це повідомляє сайт Олександрійської міської ради. Так вчора, 3 квітня, муніципальна поліція затримала чоловіків, які у нічний час доби намагалися вивезти залізні огорожі з кладовища, завчасно приготовані ще вдень.

По приїзду муніципалів на кладовище було виявлено двох осіб, водія та автомобіль таксі з причепом, завантаженим металовиробами з кладовища.

Зазначається, що ці двоє чоловіків уже затримувалися муніципальною поліцією в кінці січня за скоєння аналогічного правопорушення на центральному кладовищі та були передані до Нацполіції з речовими доказами.