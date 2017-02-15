Сьогодні, 15 лютого 2017 року до редакції сайту Голос Громади звернувся небайдужий житель Олександрії, який повідомив про проблему відкритих люків в мікрорайоні Перемога, а зокрема біля житлового будинку по вулиці Миру.

Сам же люк в каналізаційну яму, який станом на ранок був відсутній, знаходиться на стежинці, протоптаній місцевими мешканцями. Відсутність люку в такому місці є досить небезпечним явищем, адже в темну пору року в яму може впасти як домашня тварина, так і людина.

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Зазначимо, що за словами місцевих мешканців, люк ще вчора знаходився на звичному місці, тому кореспонденти Голосу Громади попереджають мешканців мікрорайону бути обережними та уважними на вулицях!

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