В Олександрії на площі Попова встановлюють нові лавочки і завершують оздоблення плиткою

З 3-го жовтня за дорученням міського голови С.Цапюка почали роботи по встановленню нових лавок для сидіння. Також, планують встановити урни для сміття та доповнити оновлене місце відпочинку насадженням молодих дерев. Паралельно доходить кінця робота по оздобленню кольоровою тротуарною плиткою алеї у напрямку до ринку “Айсберг”.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт міської ради.

Нагадаємо, договір на проведення капітального ремонту площі Попова підписали 6 вересня. Згідно якого до кінця року встановлять бордюри, 12 лавочок і урн та облаштують тротуари плиткою. На ремонт було виділено 487 504 грн.