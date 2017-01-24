Після відносного потепління до Олександрії знову прийдуть морози. Цього разу серйозне похолодання можна буде відчути вже в п’ятницю, 27 січня. Так, цього дня за інформацією синоптиків з самого ранку небо в Олександрії вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний сніг.

При цьому в ніч з 26 на 27 очікується близько -20°С, а на ранок -21°С. Наступного ж дня позначка термометру підніметься до -9°С, але до кінця тижня знову вдарять морози.

Кореспонденти Голосу Громади попереджають про небезпеку переохолодження, тому за таких погодних умов вихідні краще провести вдома з чашкою гарячого чаю.