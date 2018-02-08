В Олександрії на пожежі врятували чоловіка

Вчора, 7 лютого, рятувальники врятували чоловіка на пожежі.

Так, о 15:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на провулку Попова м. Олександрія. Повідомляє УДСНС в Кіровоградській області.

На місці події було встановлено, що в кімнаті будинку горіли речі домашнього вжитку на площі 1 м2. На пожежі врятовано чоловіка 1964 р.н.

Силами рятувальників о пожежу було ліквідовано о 15:50. До гасіння пожежі залучались 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія.

Наразі причину пожежі з’ясовують фахівці.