В Олександрії минулої п’ятниці, 24 березня на заводі “ЕТАЛ” 22-річний електрик постраждав від того, що на нього впав шматок металевих воріт. Про це повідомляє блог Моя Александрия з посиланням на власне джерело.

Так, хлопець постраждав, знаходячись в цеху пластмас. Мати ж робітника заводу має бажання оформити виробничу травму. Наразі постраждалий з черепно-мозковою травмою та травмою спини знаходиться в міській лікарні №1.

За словами директора “ЕТАЛу” Вадима Карпенка, наразі він не може підтвердити чи спростувати інформацію, адже знаходиться у відрядженні.