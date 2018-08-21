В Олександрії на сесії міськради розглянуть 22 питання (ПЕРЕЛІК)

В п’ятницю, 31 серпня о 9:00, відповідно до розпорядження Олександрійського міського голови, розпочнеться сорок дев’ята сесія Олександрійської міської ради під час якої депутати розглянуть 22 питання. Зокрема:
|1.
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Про внесення змін до складу комісії, затвердженої рішенням міської ради від 22 травня 2018 року № 513 «Про припинення спеціального загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів № 4 ім. М. Олефіренка Олександрійської міської ради Кіровоградської області шляхом приєднання до загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 2 Олександрійської міської ради Кіровоградської області»
|Доповідач:
Чернецька
Вікторія Миколаївна
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– начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради
|2.
|Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 141/1 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «НАШ ДІМ 141/1»
|Доповідач:
Лоцман
Геннадій Григорович
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– начальник управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради
|3.
|Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2016 № 58 «Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження на 2016-2020 рр.»
|Доповідач:
Матвієнко
Михайло Володимирович
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– депутат міської ради
|4.
|Про зміни до Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців
|Доповідач:
Чеботарьов
Володимир Вікторович
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– керуючий справами виконавчого комітету
|5.
|Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік
|Доповідач:
Грищенко
Олена Володимирівна
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– начальник фінансового управління міської ради
|6.
|Про розірвання договору про державно-приватне партнерство від 24.05.2017 з ТОВ «Альянс Груп Лімітед» та припинення договору суперфіцію від 24.05.2017 з ТОВ «Альянс Груп Лімітед»
|7.
|Про результати оцінювання комісії з питань проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації проекту ДПП у м. Олександрії «Про розвиток та удосконалення авто- мототраси «Вербова Лоза»
|Доповідач:
Гриценко
Сергій Петрович
|
– заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
|8.
|Про внесення змін до рішення міської ради від 22 квітня 2016 року № 55 «Про Програму цивільного захисту міста Олександрії на 2016-2020 роки»
|Доповідач:
Єрмолюк
Ігор Васильович
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– начальник управління з питань цивільного захисту міської ради
|9.
|Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації
|10.
|Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту
|11.
|Про оренду земельних ділянок
|12.
|Про передачу земельних ділянок в постійне користування
|13.
|Про дозвіл на відновлення меж земельних ділянок
|14.
|Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2018 № 514
|15.
|Про погодження ремонту орендованого приміщення по вул. Першотравневій, 9
|16.
|Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації (відчуженню)
|17.
|Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про використання коштів від оренди та приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста за І півріччя 2018 року
|18.
|Про затвердження міської програми приватизації на 2018-2020 роки
|19.
|Про внесення змін в рішення міської ради від 27.07.2018 № 493 «Про припинення прав користування на земельні ділянки під метало приймальними пунктами»
|Доповідач:
Купченко
Олександр Павлович
|
– начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради
|20.
|Інформація про хід виконання депутатських запитів і звернень
|21.
|Інформація про хід виконання міських програм за І півріччя 2018 року
|Доповідач:
Богоявленська
Олена Миколаївна
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– секретар міської ради
|22.
|Різне: Про розгляд депутатських запитів