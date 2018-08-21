В Олександрії на сесії міськради розглянуть 22 питання (ПЕРЕЛІК)

1. Про внесення змін до складу комісії, затвердженої рішенням міської ради від 22 травня 2018 року № 513 «Про припинення спеціального загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів № 4 ім. М. Олефіренка Олександрійської міської ради Кіровоградської області шляхом приєднання до загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 2 Олександрійської міської ради Кіровоградської області»

Доповідач: Чернецька Вікторія Миколаївна – начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради

2. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 141/1 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «НАШ ДІМ 141/1»

Доповідач: Лоцман Геннадій Григорович – начальник управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2016 № 58 «Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження на 2016-2020 рр.»

Доповідач: Матвієнко Михайло Володимирович – депутат міської ради

4. Про зміни до Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців

Доповідач: Чеботарьов Володимир Вікторович – керуючий справами виконавчого комітету

5. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік

Доповідач: Грищенко Олена Володимирівна – начальник фінансового управління міської ради

6. Про розірвання договору про державно-приватне партнерство від 24.05.2017 з ТОВ «Альянс Груп Лімітед» та припинення договору суперфіцію від 24.05.2017 з ТОВ «Альянс Груп Лімітед»

7. Про результати оцінювання комісії з питань проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації проекту ДПП у м. Олександрії «Про розвиток та удосконалення авто- мототраси «Вербова Лоза»

Доповідач: Гриценко Сергій Петрович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 22 квітня 2016 року № 55 «Про Програму цивільного захисту міста Олександрії на 2016-2020 роки»

Доповідач: Єрмолюк Ігор Васильович – начальник управління з питань цивільного захисту міської ради

9. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації

10. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту

11. Про оренду земельних ділянок

12. Про передачу земельних ділянок в постійне користування

13. Про дозвіл на відновлення меж земельних ділянок

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2018 № 514

15. Про погодження ремонту орендованого приміщення по вул. Першотравневій, 9

16. Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації (відчуженню)

17. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про використання коштів від оренди та приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста за І півріччя 2018 року

18. Про затвердження міської програми приватизації на 2018-2020 роки

19. Про внесення змін в рішення міської ради від 27.07.2018 № 493 «Про припинення прав користування на земельні ділянки під метало приймальними пунктами»

Доповідач: Купченко Олександр Павлович – начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради

20. Інформація про хід виконання депутатських запитів і звернень

21. Інформація про хід виконання міських програм за І півріччя 2018 року

Доповідач: Богоявленська Олена Миколаївна – секретар міської ради