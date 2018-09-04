В Олександрії на святі Першого дзвоника Сергій Кузьменко відкрив відремонтований корпус олександрійської гімназії

Вчора, 3 вересня, в навчально – виховному комплексі (гімназія – інтернат – школа мистецтв) відбулося свято Першого дзвоника, на якому були присутні голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко та міський голова Олександрії Степан Цапюк.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Педагогічний колектив обійшовся без традиційної шкільної «лінійки», та підготував учням та іх батькам святкову програму з квестами і флешмобом.

По закінченню урочистостей, очільники області та міста оглянули відремонтований навчальний корпус. У двоповерховій будівлі за сучасними будівельними стандартами облаштовано три хореографічні зали, службові кімнати, два медичних кабінети, два навчальні класи з англійської мови та два кабінети Малої академії наук.

Голова облдержадміністрації зазначив, «Ми два роки працювали, щоб розширити гімназію у місті Олександрії, створивши сучасні умови для навчання. На капітальний ремонт одного з корпусів закладу з обласного бюджету витрачено 10 мільйонів гривень. Тож тепер не лише у Кропивницькому маємо потужну гімназію». Також Сергій Кузьменко додав, «Олександрія завжди славилася тим, що освіта тут на високому рівні. Щороку учні олександрійських шкіл демонструють високі успіхи з багатьох предметів”.

Фото з сайту Кіровоградської ОДА.