В Олександрії на території приватного домоволодіння сталася пожежа

Чергова пожежа на території приватного домоволодіння сталася в Олександрії 12 листопада. Так о 17:11 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу за адресою по вул. Космічна.

Повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській обалсті.

По прибуттю на місце події пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що горить 40 м2 покрівлі господарчої будівлі. О 19:15 силами 9 чоловік особового складу та 3-х одиниць техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія пожежу було ліквідовано.

Травмованих та загиблих немає. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.