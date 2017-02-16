Сьогодні, 16 грудня по обіді на площу Соборну приїхала техніка та робітники від КП “Благоустрій”, що почали спилювати дерева.

На місці події були присутні і кореспонденти Голосу Громади. Небайдужі олександрійці відразу забили на сполох, адже на площі росте досить велика кількість дерев, а доцільність їх знищення не зовсім зрозуміла. З огляду на це до робітників викликали поліцію та екологів, яким представили всю супровідну документацію.

Дозвіл на спилювання 9 дерев було надано управлінням житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради ще 10 серпня 2016 року. Чому виконувати роботи по видаленню зелених насаджень почали тільки зараз також залишається незрозумілим.

Крім цього, за словами робітників, більшість дерев є трухлявими, тому з 14 позицій спиляють 9 дерев. Дерева підуть на дрова для малозабезпечених сімей та пенсіонерів, які користуються пічним опаленням.

Природно, що ситуація є досить суперечливою і викликає чимало питань. По-перше, насторожує 6-місячний термін, який чомусь перечекали комунальники для початку робіт по видаленню дерев. Не зрозуміло також, чи їх спилюють щоб допомогти малозабезпеченим сім’ям, чи їх просто спилюють – а передача деревини є “приємним бонусом”. Бо в першому випадку не зрозуміло, чому насадження потрібно спиляти саме в центрі міста. Цікавим при цьому є запитання, чи дійсно доцільним є спилювання відразу 9 дерев за раз? Адже в особливо спекотну погоду саме в їх тіні ховаються олександрійці. До того ж, варто замислитися, чи будуть насаджувати там нові саджанці? Так як без цих дерев сонце просто випалить на площі Соборній новенькі клумби, якими ще влітку так хизувалася міська влада.

Але відповіді на ці та ряд інших питань ми зможемо отримати лише з часом.