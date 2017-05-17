Не дивлячись на те, що лише нещодавно в Олександрії дощі припинили заливати вулиці, вже починаючи з п”ятниці синоптики знову обіцяють погіршення погоди та опади.

Так, сайт Sinoptik.ua повідомляє, що вже 19 травня вдень буде йти сильний дощ, який протримається аж до вечора, а в суботу, неділю та понеділок дощитиме практично невпинно. Крім цього, температура повітря знизиться до +14…+17°С вдень та +7…+10°С вночі.

Кореспонденти Голосу Громади закликають не ігнорувати примх природи та обов”язково брати з собою парсольки та гарний настрій, адже вже на наступному тижні синотики передають потепління до +19°С.