В Олександрії наступного тижня відбудуться громадські слухання

6 грудня поточного року в приміщенні Олександрійської дитячої музичної школи о 16.00 годині відбудуться громадські слухання, на яких буде обговорено звіт Олександрійського міського голови про діяльність виконавчих органів ради за 2018 рік; проект програми економічного і соціального розвитку Олександрії на 2019 рік та проект бюджету міста на 2019 рік.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Прийняти участь у громадських слуханнях запрошуються депутати міської ради, посадові особи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій усіх форм власності, голови інститутів громадянського суспільства та мешканці міста.