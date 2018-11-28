В Олександрії наступного тижня відбудуться громадські слухання

6 грудня поточного року в приміщенні Олександрійської дитячої музичної школи о 16.00 годині відбудуться громадські слухання, на яких буде обговорено звіт Олександрійського міського голови про діяльність виконавчих органів ради за 2018 рік; проект програми економічного і соціального розвитку Олександрії на 2019 рік та проект бюджету міста на 2019 рік.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.
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Прийняти участь у громадських слуханнях запрошуються депутати міської ради, посадові особи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій усіх форм власності, голови інститутів громадянського суспільства та мешканці міста.