В Олександрії навчатимуть дайвінгу та аквафітнесу

За повідомленням адміністрації олександрійського плавального басейну «Планета спорт», 2 липня у ньому пройде відкритий урок з аквафітнесу. Запрошуються всі бажаючі. Вимога: відповідна довідка від терапевта, а жінки крім цього повинні мати купальні шапочки. Початок о 15:00, тривалість уроку 45 хвилин.

Як вже згадувалося раніше, олександрійський плавальний басейн відновив свою роботу з 16 червня. Одна з новацій сезону – курси дайвінгу (підводного плавання), які вестиме президент «Олександрійського клубу підводного плавання» Микола Денисов. Вартість навчання з 12-ти уроків – 2000 Грн. Зазначається, що після проходження курсів плавці отримають міжнародний сертифікат, який дозволить здійснювати занурення з аквалангом під час поїздок на відпочинок в будь-якій країні світу.