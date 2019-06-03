В Олександрії не всі пляжі відповідають санітарним вимогам, а на Кіровоградщині є чимало інфекційно небезпечних водойм

На цьому зокрема наголосив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Ігор Бойчук під час останнього засідання з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє «Голос Громади» за інформацією даного відомства. Нарада пройшла під головуванням першого заступника голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Коваленка.

Як зазначалося керівником служби, одним із джерел розповсюдження інфекцій в теплий період є водоймища і ґрунти (пісок) в зонах відпочинку та в житлових зонах, а також вода з питних джерел. У Кіровоградській області знаходяться 1093 водойми, де є достатньо сприятливі природні умови для розмноження личинок малярійних комарів. Останні роки ці відкриті водойми не оброблялися проти личинок комарів ні хімічними (дезінфектанти), ні біологічними методами (зариблення личинкоїдними рибами). Проводилися заходи тільки з дрібної гідротехніки – збирання плаваючої та скошування берегової рослинності.

Доповідач зауважив, що важливим питанням щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення є також обстеження місць відпочинку (пляжів). У 2018 році фахівці Держпродспоживслужби області визначили, що вимогам чинного законодавства відповідають 5 комунальних пляжів (м.Гайворон, м.Олександрія, Новоархангельський та Петрівський райони), один пляж, що знаходиться в оренді (м.Олександрія), 22 пляжі на базах відпочинку області та 4 пляжі на базах заміських закладів оздоровлення. Там балансоутримувачі проводили роботи з очищення території пляжів, завозили новий пісок, облаштовували місця для збору твердих побутових відходів. Також було лабораторно обстежено води поверхневих водойм та ґрунт (пісок). З 162 обстежених проб води 22 проби не відповідали санітарним нормам за мікробіологічними показниками, тож балансоутримувачі вживали відповідних заходів.

Однак велика кількість місць, які жителі області використовують для купання, взагалі залишається невизначеною, не проходить обстеження, безпечні умови для відпочинку на воді на цих місцях не створені.

За результатами засідання з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і розгляду питань було вирішено створити комісії при органах місцевого самоврядування для проведення перевірок та інвентаризації баз відпочинку і пляжів, — повідомила прес-служба ГУ Держпродспоживслужби.