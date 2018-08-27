В Олександрії не змогли придбати катафалк для КП «Ритуал»

Тендер на придбання катафалку для комунального підприємства «Ритуал» не відбувся через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель prozorro.

Нагадаємо, що тендер на придбання дизельний вантажно-пасажирський автомобіль з очікуваною вартістю 500-т тисяч гривень КП «Ритуал» оголосило 24 липня. Проте, через місяць, 24 серпня, торги були відмінені через відсутність бажаючих поставити автомобіль для комунального підприємства.

Зазначимо, що КП «Ритуал» надає послуги з організації похорон.