В Олександрії не знайшлося охочих придбати магазин на Перемозі

Як вже повідомляв Голос Громади, сьогодні, 4 жовтня, через систему торгів арештованим майном – СЕТАМ мала б бути реалізоване нежитлове приміщення площею 66,8 кв. м, що знаходиться в мікрорайоні Перемога. Проте, бажаючих, як і під час перших торгів не виявилось і аукціон не відбувся. Ціна за лот становила 341 588 гривень.

Зазначимо, що раніше в приміщенні, що знаходиться за адресою Кіровоградське шосе, будинок 133, розміщався продовольчий магазин «Лолита». Наразі, на майно накладений арешт і воно буде реалізовано на торгах, що відбудуться 4 жовтня. Стартова ціна становить 341 588гривень, а крок аукціону 6 831 гривень.

Додамо, що вперше на торги магазин виставили 23 липня, а аукціон призначили на 22 серпня. Але він так і не відбувся через відсутність бажаючих придбати лот.