Учора, 5 січня, по вулиці 6-го грудня було знайдено тіло мертвої жінки. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на в.о. начальника Олександрійського відділу поліції Сергія Котигу.

За його словами, тіло знайшли по вулиці 6-го грудня в районі багатоповерхівок, де знаходиться магазин “Попугайчик”. На тілі жінки виявлено тяжкі тілесні ушкодження, тому є всі підстави вважати, що це насильницька смерть.

Подію зареєстровано за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – “Умисне вбивство”. За даний злочин передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.