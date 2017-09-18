В Олександрії неповнолітній підрізав свого товариша по чарці

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13-го вересня до лікарні звернувся  19-річний хлопець із колото-різаною раною стегна.

Про це повідомляють «Олександрійські новини».

Потерпілий розповів, що знаходячись у будинку товариша, вони разом випивали.  Близько 4-ої години ранку між ними виникла сварка, в ході якої 16-річний господар наніс гостеві рану.

Лікарі, до яких звернувся потерпілий, діагностували у нього колото-різану рану правого стегна і повідомили до правоохоронних органів.

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Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Поліцейські не затримали підлітка, і наразі він перебуває вдома.

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