В Олександрії неповнолітній підрізав свого товариша по чарці

13-го вересня до лікарні звернувся 19-річний хлопець із колото-різаною раною стегна.

Про це повідомляють «Олександрійські новини».

Потерпілий розповів, що знаходячись у будинку товариша, вони разом випивали. Близько 4-ої години ранку між ними виникла сварка, в ході якої 16-річний господар наніс гостеві рану.

Лікарі, до яких звернувся потерпілий, діагностували у нього колото-різану рану правого стегна і повідомили до правоохоронних органів.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Поліцейські не затримали підлітка, і наразі він перебуває вдома.