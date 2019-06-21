В Олександрії неповнолітній з ножем напав на перехожого

Подія сталася в Олександрії біля магазину «Сільпо» на вулиці Героїв Сталінграда. Підліток з села Косівка Олександрійського району підійшов ззаду до потерпілого й погрожуючи ножем відібрав телефон.

Нападника – учня Косівського НВК «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів позашкільний центр Олександрійської районної ради», поліція затримала того ж дня.

Наразі Олександрійський міськрайонний суд визначився із запобіжним заходом для юнака. Він пробуде під домашнім арештом до 11 серпня 2019 року.

За інформацією із сайту СБН.