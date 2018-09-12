В Олександрії незабаром зявиться новий депутат міськради

Вчора, 11 вересня, Олександрійська міська виборча комісія прийняла рішення про визнання обраним наступного за черговістю депутата від Олександрійської міської організації партії БПП «Солідарність». Про це Голосу Громади повідомив голова виборчкому Олександр Кіяшко.

Так, «вакантне депутатське місце», яке заявилось після обрання Андрія Коломійцева головою Приютівської ОТГ, займе Анатолій Юнак.

За це рішення проголосувало 12 членів виборчої комісії з 15 присутніх на засіданні, інші утримались.

Юнак остаточно набуде повноваження депутата міськради після прийняття присяги на сесії Олександрійської міської ради.