Фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, при наданні послуг внутрішньо переміщеним особам, використовуються різноманітні профорієнтаційні форми та підходи до роботи. Розуміючи складність становища, в якому опинилась ця категорія громадян, організовуються різноманітні заходи, метою яких є надання всебічної, у тому числі правової, підтримки.

Учора, 14 грудня, відбувся профінформаційний семінар для внутрішньо переміщених осіб за участю регіонального представника громадської організації «Вінницька правозахисна група», що реалізує проект Датської Ради у справах біженців «Захист прав, зниження ризиків та посилення гуманітарного реагування на ВПО та постраждалого від конфлікту населення України» Оксани Стрілки, голови правління Громадської організації «Центр громадської активності «Перемога» Валентини Чугуєвець та волонтера Корпусу Миру США Вівека Атлурі.

У заході узяли участь внутрішньо переміщенні особи, зареєстровані як безробітні у Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості та інші внутрішньо переміщенні особи.

Діалог сторін виявився по-справжньому відкритим. Учасники заходу отримали інформацію про можливості підвищення своєї конкурентоспроможності: послуги з профнавчання, сприяння в організації підприємницької діяльності, участь у тимчасових та громадських роботах тощо.

Чимало важливої та цікавої інформації було надано щодо можливостей отримання безкоштовної юридичної допомоги у вирішенні майнових та трудових питань, а також необхідної допомоги у відновленні документів. Крім того безробітні отримали консультації з оформлення соціальних виплат, пенсій, субсидій та інших питань, які знаходяться у правовому полі різних сфер життєдіяльності.

Оксана Стрілка та Валентина Чугуєвець вкотре наголосили на важливості та дієвості роботи громадських організацій, а присутні мали змогу переконатись у сказаному, отримавши практичну допомогу та консультації.

Таким чином, профінформаційний семінар пройшов конструктивно та у дружній атмосфері.