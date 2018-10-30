В Олександрії обговорили проблеми, які хвилюють переселенців

У рамках проекту «ВПО та приймаючі громади: розбудова толерантності через діалог» в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості, за участю члена правління ГО «Громадські ініціативи» та регіонального координатора ВГО «Центр UA» Анатолія Стояна, для внутрішньо переміщених осіб пройшло заняття фокус-групи. Тренером проводилось дослідження адаптації та потреб жінок, які вимушено опинились в іншому регіоні країни. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійського центру зайнятості.

Учасники засідання фокус-групи обговорювали проблеми, з якими вони стикаються на даний час, проживаючи на території міста та району. Вони відзначили головні проблеми внутрішньо переміщених осіб, що на сьогодні потребують вирішення, – забезпечення житлом та робочими місцями.

Крім того, під час заходу внутрішньо переміщені особи мали можливість розповісти про свої життєві ситуації, здобуті професії та трудовий шлях, особисті професійні якості та можливості

Одна з учасниць заходу зазначила: «Зустріч була цікавою та інформативною, ми поговорили про проблеми, з якими стикаємось. Ми відчуваємо, що жителі міста намагаються нам допомагати та адаптуватися на новому місці, їм не байдужа наша доля. Проте для нас важливо бути почутими органами влади та місцевого самоврядування».

Наприкінці заходу запрошені висловили вдячність організаторам заходу і запевнили, що спілкування, обмін досвідом, визначення спільних пріоритетів та підтримка оточуючих саме те, що необхідно внутрішньо переміщеним особам у цей непростий час.

Крім цього, охочі мали змогу отримати корисну інформацію, зокрема, щодо законодавства про працю та зайнятість населення, вибору професії, започаткування власної справи, залучення до тимчасової зайнятості тощо.

В. Фалєєва, начальника відділу активної підтримки безробітних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості