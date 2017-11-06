В Олександрії обговорили питання працевлаштування осіб з інвалідністю

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Фото Олександрійський міськрайонний центр зайнятості

Минулого тижня, у рамках місячника сприяння зайнятості особам з інвалідністю, в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар з роботодавцями. Серед актуальних питань – вимоги чинного законодавства щодо сприяння зайнятості особам з інвалідністю, а саме: виконання нормативу працевлаштування інвалідів; створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів з урахуванням рекомендацій МСЕК; взаємодія центру зайнятості та роботодавців з питання працевлаштування осіб з інвалідністю.

Про це кореспондентам Голосу Громади повідомили в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості.

Ірина Мукієнко, директор міськрайонного центру зайнятості, зазначила, що сьогодні соціум приділяє значну увагу проблемам захисту гідності, прав і добробуту людей з особливими потребами. Правові принципи працевлаштування інвалідів закріплені в низці законодавчих актів, які зобов’язують роботодавця створити спеціальні робочі місця для осіб з особливими потребами й сприяти їхньому працевлаштуванню з урахуванням обмежених фізичних можливостей, стану здоров’я, рекомендацій лікаря та ін. Крім цього, було закцентовано на обов’язку роботодавця виконувати квоту для працевлаштування інвалідів та пояснила, у чому полягає специфіка відповідальності за невиконання чинного трудового законодавства та передбачених санкцій у разі виявлення адміністративного правопорушення.

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В обговоренні зазначеного питання узяла участь й Наталія Фоміна, начальник відділу взаємодії з роботодавцями міськрайонного центру зайнятості. Вона надала роботодавцям  роз’яснення щодо специфіки їхньої співпраці з Фондом соціального захисту інвалідів, порядком прийому на роботу осіб з обмеженими можливостями, вимогами складання та подання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

У процесі заходу, присутні  були проінформовані про стан місцевого ринку праці, професійно-кваліфікаційний склад безробітних громадян, які мають  інвалідність та зареєстровані в центрі зайнятості.

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На завершення ділової зустрічі, фахівці центру зайнятості наголосили присутнім на обов’язку роботодавців не лише створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів,  а й забезпечувати їм такі умови праці, які відповідали б вимогам їхніх індивідуальних програм реабілітації, надавати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством.

Змістовою частиною наради стало функціонування консультаційних пунктів, де всі охочі роботодавці чи їхні представники мали можливість отримати індивідуальні консультації стосовно актуальних питань.

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